بعد نشر واشنطن آلياتها.. انتشار عسكري روسي في منبج

شوهدت أعلام روسية على مركز عسكري في #جب_الحمرا غرب منبج بسوريا، ما يشير إلى انتشار #قوات_روسية في المنطقة، إلى جانب قوات #النظام_السوري التي تشن عمليات في المنطقة وفي قرى #ريف_حلب الشمالي.

ويأتي الانتشار الروسي بعد أن نشرت #واشنطن عشرات المدرعات والدبابات في منبج التي باتت في صلب جبهة دولية ضد #داعش في #الرقة.

وتقع #منبج منذ سنة تحت سيطرة تنظيم #قوات_سوريا_الديمقراطية، وقد نشرت واشنطن قواتها لدعم هذا التنظيم ذات الغالبية الكردية، وللحيلولة دون وقوع تصعيد بينه وبين القوات التركية التي تسعى إلى ضم منبج إلى #منطقة_آمنة تسيطر عليها على حدودها الجنوبية مع #سوريا.