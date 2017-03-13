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بعد نشر واشنطن آلياتها.. انتشار عسكري روسي في منبج

المصدر: دبي – قناة العربية
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شوهدت أعلام روسية على مركز عسكري في #جب_الحمرا غرب منبج بسوريا، ما يشير إلى انتشار #قوات_روسية في المنطقة، إلى جانب قوات #النظام_السوري التي تشن عمليات في المنطقة وفي قرى #ريف_حلب الشمالي.

ويأتي الانتشار الروسي بعد أن نشرت #واشنطن عشرات المدرعات والدبابات في منبج التي باتت في صلب جبهة دولية ضد #داعش في #الرقة.

آليات عسكرية أميركية في منبج آليات عسكرية أميركية في منبج

وتقع #منبج منذ سنة تحت سيطرة تنظيم #قوات_سوريا_الديمقراطية، وقد نشرت واشنطن قواتها لدعم هذا التنظيم ذات الغالبية الكردية، وللحيلولة دون وقوع تصعيد بينه وبين القوات التركية التي تسعى إلى ضم منبج إلى #منطقة_آمنة تسيطر عليها على حدودها الجنوبية مع #سوريا.

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