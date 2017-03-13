روسيا: مستعدون لاستئناف التعاون مع أميركا بشأن سوريا

المصدر: موسكو، بيروت - العربية.نت، الوكالات

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن #جينادي_جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن #سوريا.

وأضافت نقلا عنه "حتى الآن لم نجر اتصالات مع #أميركا بشأن تسوية سياسية في سوريا. "إذا تغير الموقف على الجانب الأميركي فإننا بالطبع سنكون مستعدين لاستئناف المشاورات حول الشؤون السورية بما في ذلك الأمور التي تشملها عملية #جنيف للسلام" .

فيما نقلت وسائل إعلام النظام السوري عن محافظ النظام بحمص قوله إنه تم التوصل لاتفاق مع مقاتلي المعارضة بشأن حي الوعر الخاضع لسيطرتهم في مدينة حمص برعاية روسية يقضي بموجبه مغادرة المقاتلون وأسرهم المنطقة في الأسابيع المقبلة.

وذكر موقع #أورينت_نيوز الموالي للمعارضة أن مفاوضين من الوعر وقعوا اتفاقا يقضي برحيل مقاتلي فصائل معارضة وأسرهم إلى شمال #سوريا.