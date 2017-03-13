كيف بدلت حرب سوريا صورة حزب الله؟

بدلت الحرب السورية ومشاركة ميليشيات حزب الله فيها، من صورة هذا الحزب، واستنزفت صورته لبنانياً، خصوصاً بين من كان يعتبر جمهوراً للمقاومة وجبهة الممانعة المكونة من سوريا وإيران.

ووفق ما أعلن الأمين العام لميليشيات حزب الله اللبنانية، فإن 6 سنوات من الحرب السورية بدلت طريق القدس باتجاه حلب وحمص ودمشق.

فقد استنزفت الحرب الشعب السوري وهجرته، وغيّرت صورة #حزب_الله من مدافع عن حقوق الناس إلى مشارك في الحرب عليهم.

إلا أن إعلام حزب الله وضع صورة المتطرفين من #النصرة وداعش مقابل المشاركة في الحرب. كذلك، تذرع الحزب بالدفاع عن قيم دينية ومذهبية وبرر ذلك حماية للبنان من هجمة من يسميهم "إرهابيين".

ولكن، الحرب استنزفت أخلاقيات وضعها حزب الله لنفسه كما استنزفت خبراء القتال لديه الذين قتلوا في المعارك أو اغتيلوا في مناطق #النظام_السوري الآمنة.

واضطرت الميليشيات إلى تجنيد شبان لا خبرة لديهم في الحرب كمقاتلين شبه نظاميين يعملون علناً بعكس مقاتليه في المرحلة السابقة؟

أما الدخول الروسي إلى الحرب فبدل موقع الحزب في سوريا وبدأت التسريبات تتحدث عن انسحاب الميليشيات من مناطق مختلفة.