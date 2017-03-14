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سوريا.. تفجير يستهدف حافلة وسط حمص

المصدر: دبي - العربية.نت
من تفجير سابق في حمص(أرشيفية)
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تفجيراً استهدف حافلة في حي وادي الذهب وسط مدينة #حمص، مخلفاً عدداً من الجرحى والقتلى.

ووقع التفجير بعد 17 يوماً من هجوم استهدف فرعي أمن الدولة والمخابرات العسكرية بالمدينة.

يذكر أن انتحاريي هيئة تحرير الشام (تضم #جفش " #النصرة سابقا" وفصائل أخرى متحالفة معها)، كانوا استهدفوا في 25 فبراير الماضي فرعي مخابرات أمن الدولة والمخابرات العسكرية في حيي الغوطة والمحطة بمدينة حمص، حيث قتل 43 على الأقل من عناصر قوات النظام.

كما قضى السبت 74 على الأقل معظمهم من الزوار الشيعة العراقيين بحسب ما أفاد المرصد، جراء تفجير عبوة ناسفة وآخر انتحاري بحزام ناسف في منطقة مقبرة باب الصغير الواقعة بمنطقة الشاغور وسط دمشق قبل يومين. وتبنت هيئة #تحرير_الشام التفجيرين يوم الأحد الماضي.

صور من تفجيري دمشق صور من تفجيري دمشق

كلمات دالّة

#حمص, #جفش, #النصرة, #تحرير الشام

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