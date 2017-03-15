الحرب في سوريا: أرقام صادمة للقتلى والجرحى والمفقودين

أظهرت إحصائية للمرصد #السوري_لحقوق_الإنسان في الذكرى #السادسة #للثورة_السورية ، نتائج صادمة لضحايا #الحرب في هذا البلد.

نحو 470 ألف #قتيل وأكثر من #مليوني #جريح سقطوا منذ انطلاق الثورة السورية، بحسب رامي عبدالرحمن مدير المرصد.

وحل الشعب السوري، على رأس قائمة فاتورة الصراع، إذ بلغت حتى الخامس من مارس الجاري نحو 92 ألف قتيل #مدني منهم 16 ألف #طفل وعشرة آلاف #امرأة .

أما حصيلة قتلى المقاتلين السوريين فوصلت أكثر من 52 ألف قتيل، فيما زاد عدد القتلى من #المنشقين عن قوات #النظام إلى 2603.

هذا وبلغت الخسائر #البشرية في صفوف النظام نحو 61 ألف قتيل، إلى جانب 43 ألف من القوات الرديفة 1402 في صفوف مليشيا #حزب_الله اللبناني. بينما ازدادت الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الموالين للنظام من #عرب و #أجانب إلى 5362.

وفي الجانب الآخر، ارتفعت أعداد المقاتلين العرب والأجانب الذين يقاتلون النظام إلى 56 ألف قتيل تقريبا.

وتمكّن #المرصد_السوري من توثيق مقتل 14712 معتقلاً، بينهم 112 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و54 امرأة من ضمن 60 ألف معتقل. علما بأن هذه الإحصائيات لا تشمل، مصير أكثر من 5200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون داعش.