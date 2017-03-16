أستانا.. وفد معارضة سوريا المسلحة يلتقي الدول الضامنة

يلتقي اليوم الخميس، في #أستانا ، وفد مصغر من #المعارضة_المسلحة بعدد من أعضاء وفود الدول الضامنة #روسيا و #تركيا و #إيران.

مصادر في الخارجية الكازاخستانية قالت إن وفداً عسكرياً يمثل الجبهتين الجنوبية والشمالية سيجتمع بوفود #الدول_الضامنة لبحث المجال العسكري حصراً.

رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف أكد بقاء مندوبين عن #موسكو و #أنقرة و #طهران في العاصمة الكازاخية للاجتماع بشخصيات معارضة سورية.

أما المعارضة السورية، فأشار عضو #الوفد_المفاوض في محادثات جنيف فؤاد عليكو إلى تشكيل وفد مصغر من المعارضة للوقوف على نتائج الجولة الأخيرة من اجتماع أستانا.