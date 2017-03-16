الوفد الروسي: اجتماع أستانا تطرق لتشكيل لجنة الدستور

أعلن رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف أن مباحثات أستانا تطرقت وبشكل مباشر لاقتراح تشكيل لجنة #الدستور ، مؤكداً على بقاء مندوبين عن #موسكو و #أنقرة و #طهران في العاصمة الكازاخية للاجتماع بشخصيات معارضة سورية.

وأضاف: "فيما يتعلق باجتماع أستانا المقبل، اتفقنا على عقده في 3 و4 من مايو القادم وهذه فترة كافية ومهمة للأطراف الثلاثة الضامنة، وسيسبق ذلك لقاء للخبراء في طهران ربما في 18 و19 من إبريل ليتم التباحث في الوثائق التي تم التوصل إليها في أستانا، ونؤكد أن #إيران أصبحت بشكل رسمي طرفاً ضامناً إلى جانب #تركيا وروسيا بعد التوقيع على الاتفاق".

محادثات أستانا شهدت تضارب موقفي #وفد_النظام و #روسيا إزاء تشكيل لجنة صياغة دستور جديد.

من جانبه، أعلن عضو الوفد المفاوض في #محادثات_جنيف فؤاد عليكو عن تشكيل وفد مصغّر من المعارضة للوقوف على نتائج الجولة الأخيرة من اجتماع #أستانا.