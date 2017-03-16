خطط أميركية جديدة لنشر ألف جندي إضافي شمال سوريا

كشفت مصادر في #وزارة_الدفاع_الأميركية "البنتاغون" عن احتمال مضاعفة أعداد #الجنود_الأميركيين المتواجدين في #سوريا تحضيراً لمعركة استعادة #الرقة من أيدي " #داعش ".

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية، قولها إن الخطوة ستزيد من احتمال المشاركة المباشرة للقوات القتالية الأميركية في #الصراع الدائر في سوريا.

وبحسب المصادر، ستعتمد الزيادة المقترحة على عدد من القضايا بينها كم #الأسلحة التي سيتم تقديمها لقوات #سوريا_الديمقراطية وطبيعة الأدوار التي ستلعبها القوى الإقليمية مثل تركيا في حملة #استعادة_الرقة.

وفيما اعتُبر محاولة لاستيعاب الرفض التركي لأي دور للقوات الكردية في سوريا، أعلن الكولونيل جون دوريان، المتحدث باسم الجيش الأميركي، أن نحو 75% من قوات سوريا الديمقراطية التي ستستعيد مدينة الرقة ستكون من #المقاتلين_العرب.

المتحدث باسم الجيش الأميركي أضاف أنه يتوقع مشاركةَ #المقاتلين_الأكراد في #تحرير_الرقة بمستوى معين، دون الإفصاحِ عن مزيد من المعلومات، كما أوضح أن تركيا أيضاً سيكون لها دور في #معركة_استعادة_الرقة ، وأن المشاورات بين البلدين جارية من أجل تحديد الدور التركي.