عشرات القتلى بقصف "مجهول" على مسجد بحلب

أفادت شبكة شام الإخبارية أن قتلى بالعشرات سقطوا بعد قصف بالطيران على #مسجد في الجينة بريف حلب الغربي، ولاحقاً ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى قد وصل إلى 42.

وذكرت الشبكة أن #الطيران_الروسي استهدف مسجداً في بلدة الجينة بريف #حلب، بينما لم يحدد المرصد هوية الطائرات.

وقال ناشطون، وفق الشبكة الإخبارية إن "الطيران الحربي الروسي استهدف مسجداً في البلدة أثناء صلاة العشاء، ما أدى لحدوث مجزرة" راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وسط حالة هلع في المنطقة مع استمرار تحليق الطيران الحربي، وتوجه فرق #الدفاع_المدني والإسعاف لإجلاء المصابين.