إسرائيل تشن غارات على حزب الله بسوريا وتعترض صاروخاً

شنت #مقاتلات_إسرائيلية ثلاث غارات على أهداف لـ #ميليشيا_حزب_الله اللبناني في الأراضي السورية، حسب ما أكده مراسل قناة "العربية" في #الأراضي_المحتلة.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن مقاتلاته الجوية قصفت عدة أهداف في سوريا ليل الخميس الجمعة. وتابع البيان أن منظومة الدفاع الصاروخية في إسرائيل اعترضت صاروخاً أطلق من #سوريا رداً على القصف.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية لم يبلغ هدفه، مضيفا أن صفارات الإنذار دوت خلال الليل في وادي الأردن.

وأوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم استهداف إحدى الطائرات الإسرائيلية بصاروخ من نوع "سام" جرى اعتراضه فوق منطقة #الأغوار.

وفي بيان للنظام السوري، قال إن أربع طائرات إسرائيلية دخلت الأجواء السورية واستهدفت موقعا عسكريا قرب #تدمر وإنه تم إسقاط إحداها وإصابة أخرى، بينما قال بيان للجيش الإسرائيلي إن الطائرات نفذت غاراتها في سوريا وعادت إلى قواعدها.

وفي وقت سابق، أُفيد بأن #جيش_الاحتلال أطلق صافرات الإنذار من الصواريخ وأعقب ذلك دوي انفجارات في مستوطنات في #غور_الأردن.

يُشار إلى أن #الجيش_الإسرائيلي شن غارات عدة داخل الأراضي السورية، استهدف بعضها مواقع وتحركات لميليشيا #حزب_الله هناك.