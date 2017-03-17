تركيا.. المعارضة تطلب رسمياً محاكمة طيار للنظام السوري

سلمت اللجنة القانونية في #الائتلاف_الوطني_السوري مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار التابع للنظام السوري، محمد صوفهان، الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.

ووجهت اللجنة القانونية المذكرة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدريم، ووزير العدل، والسلطات القضائية المختصة في #تركيا، وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الدولتين (سوريا وتركيا)، مضيفاً: "تأسيساً على ذلك فقد طلبنا مساعدة قضائية من قبل السلطات القضائية التركية بالاستناد إلى المادة 29 الفقرة 3 من الاتفاقية".

ولفت المالح إلى أن المذكرة دعت إلى "جمع حطام #الطائرة والوسائل الجرمية التي بحوزة الطيار واستجوابه من أجل جمع الأدلة ضده ومحاكمته"، وفق بيان للائتلاف وصلت "العربية.نت" نسخة منه.

وعبّر المالح عن أمله بأن تتم "محاكمة الطيار الذي كان يُغير على المناطق السكنية في إدلب، بتاريخ 4 آذار/مارس الجاري، ومن ثم سقطت طائرته في مدينة "هاتاي" التركية.