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لقاءات مكثفة للمعارضة السورية بالرياض تحضيراً لـ"جنيف"

المصدر: دبي – قناة العربية
جزء من وفد المعارضة السورية للجولة السابقة من مفاوضات جنيف
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تعقد #الهيئة_العليا_للمفاوضات السوري، اليوم الجمعة وغداً، اجتماعات مكثفة في الرياض لمناقشة الجولة المقبلة من #مفاوضات_جنيف المزمع عقدها في 23 مارس/أذار، على أن تعقد اجتماعات أخرى مع الوفد المفاوض يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وبحثت الهيئة السياسية في #الائتلاف الوطني السوري مسارات التفاوض في #جنيف مع أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض والوفود الاستشارية والإعلامية.

وشدد عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات #فؤاد_عليكو في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على التمسك بتراتبية البحث في الملفات الثلاثة وهي: الانتقال السياسي والدستور والانتخابات، مع عدم رفض البحث في قضية الإرهاب. واعتبر #عليكو أن فرص نجاح جولة جنيف المقبلة ضئيلة جدا أو حتى معدومة.

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