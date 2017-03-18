أول دفعة من المقاتلين وعائلاتهم تغادر حي الوعر بحمص

تبدأ اليوم أولى مراحل إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، وفق الاتفاق الذي رعته #روسيا ووافقت عليه لجنة المفاوضات الممثلة عن سكان ومقاتلي #الفصائل في حي الوعر.

وأكد شهود عيان لوكالتي "فرانس برس" و"رويترز" أن مقاتلي #المعارضة_السورية وعائلاتهم بدأوا يخرجون من آخر معقل لهم في #حمص اليوم.

وبحسب "رويترز"، غادرت أول حافلتين لنقل المقاتلين وعائلاتهم حي الوعر في الصباح باتجاه مناطق أخرى تقع تحت سيطرة المعارضة بشمال #سوريا.

وتوقع مراسل "شبكة شام الإخبارية" خروج 1500 شخص اليوم باتجاه مدينة #جرابلس في #ريف_حلب الشمالي، على أن تخرج الدفعات تباعاً إلى محافظة #إدلب و #ريف_حمص الشمالي.

وأوضح أن عمليات تسجيل الراغبين بالخروج من #حي_الوعر تتم وفق الاتفاق، مشيراً الى أن عددهم يبلغ حوالي 25 ألف شخص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن الاتفاق ينص على خروج أكثر من 12 ألف شخص على دفعات خلال الأسابيع المقبلة.