إسرائيل تهدد بتدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، #افيغدور_ليبرمان، الأحد، بتدمير الطيران الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوية السورية في حال أطلق الجيش السوري مرة أخرى صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.

وقال ليبرمان في حديث للإذاعة العامة: "المرة المقبلة التي يستخدم فيها السوريون أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سندمرها بدون تردد".

ويأتي تحذير ليبرمان بعد #غارة جوية إسرائيلية شنت، الجمعة، على #أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، ما دفع #الجيش_السوري إلى إطلاق #صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية تم اعتراضه.

وقال الجيش السوري إنه أسقط #طائرة_إسرائيلية وأصاب أخرى، الأمر الذي نفته الدولة العبرية.

والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا في آذار/مارس العام 2011.

وأضاف ليبرمان: "في كل مرة نرصد فيها نقل أسلحة من سوريا باتجاه #لبنان، فإننا سنتحرك لوقفها. لن يكون هناك أي تسوية حول هذا الموضوع".

وتابع: "على السوريين أن يفهموا أنهم سيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى حزب الله، وطالما سيواصلون السماح بذلك، فإننا سنقوم بما يتعين علينا فعله".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الجمعة، أن الغارة على سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، مؤكدا أن هذا النوع من الضربات سيتواصل.