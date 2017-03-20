روسيا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجاً على غارة تدمر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الاثنين، أن #الخارجية_الروسية، استدعت السفير الإسرائيلي في #موسكو ، على خلفية غارة سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لقوات #النظام_السوري في منطقة #تدمر.

وكانت #دمشق قد أعلنت عن شن الطيران الإسرائيلي غارة قرب تدمر، وإسقاطها واحدة من الطائرات الأربع التي نفذت الغارة، ولكن الجيش الإسرائيلي نفى إسقاط الدفاعات السورية أيا من طائراته، مؤكداً أن الدفاع الجوي الإسرائيلي تصدى لصواريخ "سام" السورية قبل أن تضرب طائراته.

إلى ذلك، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله، اليوم الاثنين، إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو للاحتجاج على الضربة الإسرائيلية قرب تدمر.

وذكر المسؤول أن السفير استدعي لمباحثات في مقر الوزارة يوم الجمعة.

3 غارات وأسلحة لحزب الله

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو كان أعلن الجمعة أن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت أسلحة متطورة لميليشيات #حزب_الله ، مشدداً على أن #تل_أبيب لن تسمح بنقل هذه الأسلحة، وأنها ستواصل استهدافها.

وبحسب المعلومات الإسرائيلية عن الضربة الجوية، فقد قام سرب من 4 مقاتلات بتنفيذ ثلاث غارات في شمال #سوريا، استهدفت شحنات أسلحة استراتيجية كانت تعد لنقلها للبنان لصالح حزب الله، ويعتقد أنها صواريخ #سكود دي بعيدة المدى (700 كلم)، فيما كان سرب ثانٍ يحلق فوق ملتقى الحدود السورية والأردنية والإسرائيلية، بحكم أن إسرائيل تحتل هضبة #الجولان. وإحدى المقاتلات المغيرة خفّضت تحليقها فاكتُشفت من خلال منظومة الرادار السورية، كما كُشفت بقية الطائرات، فأطلقت ثلاثة صواريخ "سام 5" تجاه الطائرات التي كانت غادرت الأجواء السورية، حيث سقطت شظايا صاروخين في منطقة إربد شمال عمان، فيما توجه الصاروخ الثالث تجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضه بواسطة منظومة "السهم 2" الإسرائيلية فوق منطقة #الأغوار، في حين أطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية، كما أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لساعات أمام الطيران المدني في المنطقة الشمالية.