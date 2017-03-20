روسيا: ممثلون عن نظام الأسد سيحضرون محادثات جنيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية الاثنين عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن ممثلين عن #نظام #الأسد سيحضرون #محادثات السلام المقبلة في #جنيف.

وقال #بوغدانوف إن موسكو تأمل أن تتمكن المعارضة السورية المسلحة من حضور #محادثات #السلام.

وأضاف أن ستافان #دي_ميستورا #مبعوث #الأمم_المتحدة الخاص لسوريا سيزور #موسكو قبل محادثات جنيف.

ويحاول دي ميستورا التوسط لإبرام اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة بسوريا ويعتزم إعادة المفاوضين للمشاركة في مناقشات عميقة في 23 مارس/آذار بعد أن انتهت جولة محادثات إجرائية في جنيف في الثالث من الشهر الحالي.