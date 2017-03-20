سوريا..الوحدات الكردية تعلن اتفاقا عسكريا مع روسيا

أعلنت #وحدات_حماية_الشعب_الكردية الاثنين أنها ستتلقى تدريبات عسكرية من #القوات_الروسية في شمال #سوريا، بناء على اتفاق ثنائي تم التوصل إليه، ويأتي في إطار "التعاون ضد #الإرهاب"، وفق ما أكد متحدث رسمي باسمها لوكالة فرانس برس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوحدات ريدور خليل الى "اتفاق بين وحداتنا والقوات الروسية العاملة في سوريا في إطار التعاون ضد الإرهاب، يقضي بتلقي قواتنا تدريبات على أساليب الحرب الحديثة".

وإلى ذلك، قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إنها تستهدف زيادة قواتها بواقع الثلثين إلى أكثر من 100 ألف مقاتل هذا العام في خطة ستعزز #الجيوب_الكردية ذات الحكم الذاتي والتي تثير قلق #تركيا بشدة.

وأفاد المتحدث ريدور خليل إن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تلعب دورا حاسما في الحملة المدعومة من الولايات المتحدة على تنظيم #داعش في سوريا، أطلقت حملة كبيرة هذا العام لتحول نفسها إلى قوة أكثر تنظيما تماثل جيشا.

وأضاف أن الوحدات كانت بحلول نهاية 2016 تضم 60 ألف مقاتل بما في ذلك وحدات حماية المرأة، موضحا أن الوحدات شكلت بالفعل 10 كتائب جديدة منذ بداية هذا العام كل كتيبة مؤلفة من نحو 300 مقاتل.