هل يتم الإعلان عن إقليم شمال سوريا؟

كشفت مصادر كردية سورية أنه قد يتم الإعلان عن إقليم جديد شمال #سوريا بعد هزيمة تنظيم #داعش في #الرقة و #دير_الزور، مؤكدة أنه يتم التحضير له بخطى ثابتة.

وسيكون إقليم شمال سوريا، بحسب العاملين على تأسيسه، جزءاً من الدولة الاتحادية، كما ستكون سياسته الخارجية ضمن الدولة الاتحادية، لكن هذه المصادر تؤكد أنه حتى الآن لا يوجد أي تنسيق مباشر مع #النظام_السوري لا عسكرياً ولا سياسياً، إنما عبر الروس.

وبعد تأسيس الإقليم سيتم انتخاب برلمان فدرالي يضم عرباً وآشوريين وكرداً وتركماناً.

أما قوات الحماية فسيتم زيادة عددها إلى 100 ألف، وتؤكد المصادر أن هذه القوات سيتغير دورها في سوريا الجديدة، وستتحول إلى قوة تحمي كل البلاد بعناصر سورية من كل الأطياف وليس من الأكراد فقط.