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دي ميستورا لأطراف النزاع السوري: ناقشوا قضايا جوهرية

المصدر: دبي – قناة العربية
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أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة #فرحان_حق أن المبعوث الأممي #ستيفان_دي_ميستورا بدأ جولة جديدة تمهيداً للمباحثات السورية، وأولى محطاتها كانت اليوم الثلاثاء في #السعودية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أجرى #دي_ميستورا مشاورات في #الرياض في إطار الجهود المبذولة من أجل عقد جولة جديدة من مباحثات #جنيف، وسيتوجه إلى #موسكو و #أنقرة لاحقاً.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية زيارة المبعوث الأممي إلى #موسكو غدا الأربعاء لإجراء مزيد من المشاورات مع المسؤولين الروس.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن وفدي النظام السوري والمعارضة أكدا حضورهما #مفاوضات_جنيف هذا الأسبوع رغم تجدد القتال في شرق دمشق.

وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا #فيلوتشي للصحافيين: "كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في شباط/فبراير 2017 أكدوا مشاركتهم".

وأوضحت أن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة رمزي عز الدين رمزي، سيتولى مهمة استقبال وفدي #النظام_السوري والمعارضة الخميس لإطلاق هذه الجولة الخامسة من المفاوضات.

وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا دي ميستورا يزور عدة عواصم، وسيكون في الساعات الـ48 في موسكو و #أنقرة اللتين تشرفان على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وعملية السلام.

وقالت متحدثة إن دي ميستورا دعا كافة #الأطراف_السورية إلى الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ يوم الخميس، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأول من أبريل/نيسان.

وقالت فيلوتشي في بيان قرأته في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن المحادثات ستركز على أربع قضايا "بالتوازي"، هي أسلوب الحكم، والتعديلات الدستورية، والانتخابات، وإجراءات مكافحة الإرهاب.

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