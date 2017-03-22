التحالف الدولي يحقق بسقوط مدنيين قرب الرقة

أعلن متحدث باسم #وزارة_الدفاع_الأميركية، الأربعاء، أن #التحالف الدولي الذي تقوده بلاده ضد تنظيم داعش في #سوريا سيحقق في المعلومات الواردة عن سقوط ضحايا في قصف قرب مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم.

وأفاد المتحدث "بما أننا قد قمنا بشن عدة غارات قرب الرقة، سنقدم هذه المعلومات لفريقنا المختص بالضحايا المدنيين لإجراء المزيد من التحقيقات،" في إعلان يأتي بعدما ذكرت تقارير أن قصفاً للتحالف أدى إلى مقتل 33 مدنياً في محافظة #الرقة الثلاثاء.

وكان #المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بسقوط 33 قتيلاً على الأقل في غارة للتحالف الدولي ضد تنظيم #داعش على مدرسة تستخدم مركزا للنازحين في محافظة الرقة.

وأكد المرصد "مقتل 33 شخصاً من عوائل نازحة من الرقة وحلب وحمص" في الغارة التي تمت جنوب بلدة المنصورة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش "في ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء".