فصائل معارضة تسيطر على تلة الصفوح وقرية الشير في حماة

أعلنت فصائل #معارضة_سورية السيطرة على تلة الصفوح وقرية الشير في #حماة.

وكانت الفصائل قد سيطرت في وقت سابق على قرية معردس بعد صوران في ريف حماة الشمالي ضمن حملتها الموسعة ضد مواقع قوات #النظام.

كما استهدف فصيل "جيش النصر" مطار حماة العسكري بصواريخ "غراد"، مؤكداً تدمير طائرتين حربيتين داخل المطار، فيما نفذت "هيئة تحرير الشام" هجومين انتحاريين بسيارتين ملغمتين قرب بلدة صوران في الريف الشمالي لحماة.

وكشف المتحدث باسم #الهيئة_العليا_للمفاوضات السورية، منذر #ماخوس، عن مفاجآت ميدانية في القريب العاجل، مؤكداً أن المعارضة اخترقت قلب #دمشق.