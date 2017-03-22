دي ميستورا:التطورات الميدانية في سوريا ستؤثر على جنيف 5

أعرب المبعوث الأممي إلى #سوريا ستيفان #دي_ميستورا عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف في #موسكو، عن قناعته بأن محادثاته كانت بناءة وتناولت التحضيرات للقاء #جنيف 5 والملفات التي ستناقش هناك.

وقال دي ميستورا إن #التطورات_الميدانية في سوريا ستؤثر على #المفاوضات، إلا أنه عبر عن أمله أن تؤثر بشكل إيجابي وأن يشعر كل طرف بضرورة وأهمية الحل السياسي.

كما أجرى المبعوث الأممي مشاورات بـ #الرياض، الثلاثاء، في إطار الجهود المبذولة من أجل عقد جولة جديدة من مباحثات جنيف.

يشار إلى أن دي ميستورا غادر إلى #تركيا ومن بعدها إلى جنيف.