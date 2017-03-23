تركيا تستدعي مبعوث روسيا بعد مقتل جندي برصاص من سوريا

أعلن متحدث باسم وزارة #الخارجية_التركية، الخميس، أن أنقرة استدعت القائم بأعمال روسيا للتعبير عن عدم الارتياح بعد مقتل #جندي_تركي برصاص انطلق من منطقة يسيطر عليها #الأكراد في #سوريا.

وبعد مقتل الجندي أمس الأربعاء أطلق الجيش التركي النار على منطقة #عفرين الحدودية في شمال غرب سوريا وهي منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وقالت الوحدات إن #القوات_الروسية توجهت للمنطقة.

وذكر حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم الخارجية أن أنقرة تتوقع من روسيا احترام حساسياتها، ووصف صورا نشرت على الإنترنت لجنود روس مع مقاتلين أكراد بأنها "مزعجة". وأضاف أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأربعاء.

وقال في إفادة صحفية أن إشراك #وحدات_حماية_الشعب في عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة غير مقبول.

وتابع أن القوات التركية مستعدة للمشاركة في تنفيذ عملية #الرقة بالتعاون مع التحالف الذي تقوده واشنطن.