استمرار المعارك في المنطقة الصناعية شمال جوبر بدمشق

لا تزال المعارك مستمرة بين فصائل معارضة من جهة وقوات النظام السوري وميليشياته من جهة أخرى في الأحياء الشرقية من العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون أن حي جوبر والمناطق المحيطة به تشهد معارك شرسة منذ الصباح، وسط محاولات حثيثة من قبل فصائل معارضة للسيطرة على المنطقة الصناعية شمال جوبر حيث يوجد العديد من المصانع.

وفي سياق منفصل وميدانيا قال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان إن جماعات المعارضة المسلحة تقدمت لتصبح على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة #حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري في هجوم كبير في منطقة غرب #سوريا اليوم الأربعاء.