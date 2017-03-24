بالصور.. ميليشيات تابعة لإيران تساند الأسد بمعركة دمشق

نشر الموقع الرسمي لميليشيات " #النجباء " #العراقية التابعة لإيران، صوراً تظهر وجود عناصرها في محيط #دمشق ، لمؤازرة رئيس #النظام #السوري #بشار_الأسد في حربه ضد #المعارضة #السورية التي تحقق مكاسب عسكرية في #جوبر و #العباسيين وشارع فارس الخوري.

وقالت ميليشيات "النجباء" التي تتبع عقائديا لمرشد إيران #علي_خامنئي ، إن الصور التي تنشرها لعناصرها هي في إطار وجودهم في "محيط جوبر والعباسيين"، حسب ما ذكرته في خبر لها أمس الخميس.

ونشرت الميليشيات السالفة صوراً مختلفة لعناصرها المنتشرين في المنطقة، وبزيهم العسكري.

وتظهر إحدى الصور وجود أحد #المرجعيات_الدينية التابعة للميليشيات، دون أن تسمّيه، وهو يرتدي #عمامته حاملاً سبحته ومرتدياً بزة عسكرية، هو الآخر.

وسبق #لمرتزقة "النجباء" أن شاركت نظام الأسد باقتحامه حلب، وتورطت معه بسفك دماء #السوريين . وقام زعيمها #أكرم_الكعبي بإرسال رسالة إلى أهالي مدينتي #كفريا و #الفوعة ذات الأغلبية #الشيعية ، مستخدماً عبارات "الفتنة" #الطائفية المقيتة، واصفاً الحرب بين نظام #الأسد والمعارضة السورية على أنها حرب بين "أحفاد الحسين" و"أحفاد يزيد"، كما قال في رسالته التي نشر عنها "العربية.نت" خبراً في حينه.

وأدخلت إيران إلى سوريا عشرات الميليشيات الطائفية للقتال لصالح الأسد، على رأسها ميليشيات "حزب الله" اللبناني و"النجباء" العراقية التي تتبع عقائدياً لمرشد إيران، وميليشيات "فاطميون" وميليشيات أخرى عديدة.