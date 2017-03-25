إعلامية تتهم حسن نصرالله بالقتل والاغتصاب والخطف

رفعت #الإعلامية #اللبنانية #ماريا_معلوف ، دعوى قضائية ضد أمين عام #ميليشيات #حزب_الله اللبناني #حسن_نصرالله أمام النيابة العامة التمييزية في #لبنان.

وجاء في نص الدعوى التي رفعتها معلوف ضد نصرالله وضد "كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً وشريكاً ومحرضاً" اتهامه بجرم " #القتل و #التحريض والمشاركة على القتل وارتكاب أعمال #خطف و #تعذيب و #اغتصاب و #تهجير وارتكاب جرائم حرب وجرائم #الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في #سوريا و #اليمن و #البحرين و #العراق".

كما اتهمته الدعوى المقامة ضده بـ"العمل على إحداث فتنة #طائفية و #مذهبية في لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق"، حسب ما ورد في عريضة الدعوى التي نشرت على نطاق واسع منذ يوم أمس الجمعة.

يذكر أن المحاميين اللبنانيين الدكتور #طارق_شندب و #أنطوان_نعمة ، هما اللذان رفعا الدعوى باسم موكلتهما ماريا معلوف، عبر توكيل رسمي، أرفق طياً في عريضة الدعوى.

وتورّطت ميليشيات "حزب الله" اللبناني مع نظام الأسد بسفك دماء السوريين، هي وعشرات الميليشيات التي أرسلتها إيران إلى سوريا للدفاع عن نظامه. وأعلن "حزب الله" رسمياً اشتراكه مع الأسد بحربه على السوريين على لسان أمينه العام.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقام فيها دعوى ضد حسن نصرالله تتهمه بالقتل والخطف والاغتصاب والتحريض المذهبي والطائفي في بلدان عربية عديدة، كما جاء في عريضة الدعوى المقامة ضده، خصوصاً أن لـ"حزب الله" نشاطات إرهابية في تلك البلدان التي ذكرت بالاسم، تنفيذاً منه لأجندة إيران التوسعية في العالم العربي، والتي يتبع لها عقائدياً عبر ما يعرف بـ"الولي الفقيه" الذي يمثله الآن في إيران، مرشدها علي خامنئي.

وقال الحساب الرسمي الموثق لراديو صوت بيروت، على تويتر، أمس الجمعة، إن الإعلامية "ماريا معلوف تقاضي حسن نصرالله بتهم القتل والمشاركة بأعمال خطف واغتصاب".