معركة حماة.. تقدم سريع يكشف هشاشة النظام وميليشياته

قال قادة #الفصائل #العسكرية #المعارضة المشاركة في معارك ريف #حماة، الجمعة إن المعركة مستمرة حتى السيطرة الكاملة. وجاءت تلك التصريحات متزامنة مع استمرار تقدم الفصائل على الأرض ووصول #تعزيزات جديدة لقوات النظام إلى #مطار_حماه_العسكري.

وما يميز معارك ريف حماه تعدد محاورها، إضافة لتزامنها مع معركة #دمشق، وهي أسباب بحسب قادة الفصائل المشاركة أدت لتقدم سريع وأظهرت #هشاشة قوات #النظام وميليشياته.

وسيطرت الفصائل العسكرية المعارضة على كامل قرية #الصخر في ريف حماة الغربي عقب معارك عنيفة مع قوات النظام.

في السياق ذاته، تتواصل المعارك بين الفصائل المعارضة وقوات النظام داخل بلدة #قمحانة ذات الأهمية #الاستراتيجية، حيث تستميت قوات النظام والميليشيات الموالية لها في التصدي لهجمات الفصائل المقاتلة المتكررة، بينما تواصل قوات النظام هجومها المضاد في محاور #معرزاف و #كوكب و #شليوط وجنوب قرية #شيزر بريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي، كما نشرت قوات النظام تعزيزات عسكرية في محيط منطقة مطار حماة العسكري والقرى القريبة منها و #جبل_زين_العابدين للحيلولة دون الوصول الفصائل إليها.

هذا وشنت مقاتلات النظام غارات جوية مركزة على الأحياء السكنية في قرية #خطاب بريف حماة الشمالي، فيما تشهد مدينة #محردة حركة نزوح كبيرة بعدما اقتربت الفصائل من محاصرتها رغم تأكيدات الفصائل أنها لن تكون هدفا لمعركتهم.