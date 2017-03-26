أنباء عن مقتل قيادي داعشي في الرقة

تواردت الأنباء عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي عن أن قوات #سوريا_الديمقراطية قد قتلت القيادي في تنظيم #داعش الإرهابي الألماني "أبو عمر اليماني"، وذلك عند #موقع_الطبقة في محافظة الرقة.

وكان #سد_الفرات الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش قرب مدينة الرقة السورية قد خرج، الأحد، عن الخدمة نتيجة المعارك الدائرة قربه، ما يهدد بارتفاع منسوب المياه فيه، وفق ما أفاد مصدر فني من داخله وكالة فرانس برس.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تحالف فصائل عربية وكردية، معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على سد الفرات ومدينة الطبقة القريبة منه في إطار العملية العسكرية الواسعة لطرد تنظيم داعش من الرقة، أبرز معاقله في #سوريا.

وقال مصدر فني من داخل سد الفرات الذي يعرف أيضا بسد الطبقة، لفرانس برس "خرج سد الفرات عن الخدمة نتيجة المعارك العنيفة بالقرب منه".