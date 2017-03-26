"سوريا الديمقراطية" تسيطر على مطار الطبقة بالكامل

أعلن مقاتلو قوات #سوريا_الديمقراطية سيطرتهم على مطار الطبقة العسكري في الرقة بالكامل، الأحد.

وأعلن طلال سلو، المتحدث الرسمي باسم "سوريا الديمقراطية"، وهو تحالف من مقاتلين عرب وأكراد يحظى بدعم الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس "السيطرة على كامل #مطار_الطبقة العسكري"، لافتاً إلى أن "عمليات التمشيط وإزالة الألغام جارية لتأمين المطار بشكل كامل".

وبدأت "سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت عملية "غضب الفرات" لاستعادة مدينة #الرقة، معقل تنظيم #داعش في سوريا والتي تبعد 50 كلم شرق الطبقة.

وكانت "سوريا الديمقراطية" قد دخلت المطار في وقت سابق الأحد، وتحدث سلو عن معارك شرسة مع المتطرفين داخل المطار.

بدوره، أكد #المرصد السوري لحقوق الإنسان استعادة المطار، موضحاً أن "سوريا الديمقراطية تلقت إسناداً جوياً كثيفاً من #التحالف_الدولي الذي تقوده واشنطن.