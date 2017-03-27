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الصحة العالمية: 300 ألف محاصر في الغوطة الشرقية

المصدر: جنيف - رويترز
من الغوطة الشرقية (أرشيفية)
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أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية، الاثنين، أن #الوضع_الصحي في #الغوطة_الشرقية قرب العاصمة السورية، #دمشق، حيث يعيش 300 ألف تحت #الحصار يتدهور، وأن #المستشفيات الثلاث هناك لا تعمل وطالبت بالسماح بدخول #مساعدات.

وقالت ممثلة المنظمة في #سوريا، إليزابيث هوف، في بيان، إن "الوقت ينفد بالنسبة لأهالي الغوطة الشرقية. مع تزايد #الاحتياجات_الصحية تستنزف #الموارد المتاحة يوماً بعد يوم. هدفنا الرئيسي الآن هو إتاحة دخول #رعاية ضرورية لإنقاذ #الأرواح لآلاف الرجال والنساء والأطفال المعرضين للخطر على الفور".

كما ذكرت المنظمة أن عدد #الأطفال الذين يعانون من #إصابات "مرتفع بشكل مقلق" في الغوطة الشرقية، مضيفة أن 30% ممن يعانون من إصابات بسبب #الحرب هم أطفال تحت سن الـ15.

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