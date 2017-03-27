تغطية مستمرة.. "قسد" تعلق القتال قرب سد الفرات بالرقة

أعلنت قوات #سوريا_الديمقراطية وهي تحالف فصائل عربية وكردية، الاثنين في بيان تعليق العمليات العسكرية قرب #سد_الفرات في ريف #الرقة الغربي لأربع ساعات، وذلك كي تسمح للفنيين بالدخول إلى السد غداة خروجه عن الخدمة نتيجة المعارك.

وجاء في بيان لقوات سوريا الديمقراطية "حرصاً منا على سلامة سد الفرات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك وبناء على طلب مديرية السدود فإننا نقرر وقف العمليات في محيط السد الفرات لمدة 4 ساعات بدءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة".

والهدف من تعليق القتال هو "أن يتمكن فريق المهندسين من الدخول إلى السد والقيام بعملهم".

وتدور #اشتباكات مستمرة منذ يومين خارج المدخل الشمالي الشرقي للسد، الذي توقف الأحد عن العمل نتيجة خروج المحطة الكهربائية التي تشغله عن الخدمة، وفق ما قال مصدر فني داخله لفرانس برس الأحد، ما يهدد بارتفاع منسوب المياه فيه.

وأشار المصدر إلى أن "عدد الفنيين الموجودين في السد محدود حالياً وبالتالي لا يمكنهم السيطرة على الأعطال الفنية"، كما أنه لا يمكن لفنيين آخرين الدخول إليه "فحركة الدخول والخروج متوقفة منذ 3 أيام".

إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أكدت توخيها الحذر خلال معركة السد تفادياً لأي أضرار.

وأكدت في بيان مساء الأحد عدم استهداف #التحالف_الدولي للسد بأي #غارات بعدما زعم تنظيم داعش من أن السد مهدد بالانهيار نتيجة الغارات وارتفاع منسوب المياه.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية العسكرية في السد "تتم ببطء وبشكل دقيق" تفادياً لحصول أي أضرار ولذلك تتطلب السيطرة عليه "المزيد من الوقت".

وفي تغريدة على "تويتر" أرفقها بصور جوية لسد الفرات، أكد التحالف الدولي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامته.

ويبعد سد الفرات 500 متر عن مدينة الطبقة. وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سوريا بشكل رئيسي عليه لتأمين المياه لملايين المدنيين ولري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.