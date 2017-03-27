جنيف في مرحلة تفسير السلال الأربع

جمعت المبعوث الأممي إلى #سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، #جلسات_تفاوضية مع وفدي #المعارضة و #النظام كل على حدة، حيث توصل من خلال تلك الجلسات إلى وثائق غير رسمية تتعلق بتفسير السلال الأربع.

وذكرت الوثائق، التي حصلت عليها الأناضول، أن السلة الأولى تتضمن الشؤون المتعلقة بالحكم ومبادئه الأساسية كما ورد بقرار #مجلس_الأمن 2254، إضافة إلى آلية الحكم الذي سيتم ممارسته من خلال مؤسسات متعددة.

كما تطرقت السلة الأولى إلى مهام #الحكم وحجمه ومعايير العضوية وكيفية الاختيار واتخاذ القرار، وتضمنت ماهية سلطات الحكم من حيث #الشمولية و #الاستقلالية في الممارسة والعلاقة فيما بينها.

أما السلة الثانية فقد تناولت #العملية_الدستورية ومبادئها الأساسية، إضافة إلى تقديم وصف عن طبيعة الهيئة المعنية بالدستور. واشتملت هذه السلة على بند يتعلق بـ #الحوار_الوطني.

وتناولت السلة الثالثة #المسائل_الانتخابية من حيث إدارة الانتخابات وحل النزاعات الانتخابية، فضلاً عن إشراف #الأمم_المتحدة ودورها، في حين كانت السلة الرابعة متعلقة بمكافحة #الإرهاب والأمن وإجراءات بناء الثقة وفق مقاربة الظروف المسببة لانتشار الإرهاب.

من جانبه، أشار رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات #جنيف، نصر الحريري، إلى أن المرحلة الحالية من المحادثات تتطرقت بشكل رئيسي لعملية #الانتقال_السياسي.

كذلك اعتبرت عضو وفد المعارضة السورية، بسمة قضماني، الهجوم الأخير الذي شنته فصائل معارضة جاء لوقف سياسة #الترحيل_القسري التي ينفذها النظام بحق #المدنيين في #المناطق_المحاصرة.