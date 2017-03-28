سوريا.. اتفاق بين حزب الله وفصائل مرتبطة بالقاعدة

اتفق ممثلون عن حركة #أحرار_الشام وهيئة تحرير الشام، المرتبطين بتنظيم القاعدة، من جهة، مع ممثلين عن #الحرس_الثوري_الإيراني وميليشيات #حزب_الله على إخلاء سكان "كفريا والفوعة" في ريف إدلب، مقابل إخراج مقاتلي #الزبداني و#مضايا وبلودان بريف دمشق والمئات من المعتقلين لدى #النظام_السوري، نقلاً عن قناة "العربية" الثلاثاء.

وبحسب الاتفاق، فإن أول عملية إخلاء من بلدات #الفوعة و #كفريا ستتم في 4 أبريل/نيسان المقبل، والثانية في 6 الشهر ذاته.

بالمقابل سيُسمح لمقاتلي #مضايا و #الزبداني وبلودان بالخروج إلى أية منطقة يريدونها، مع بقاء مَن يريد في منطقته من دون ملاحقة أمنية.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 1500 معتقل لدى النظام السوري، بالإضافة إلى هدنة لمدة 9 أشهر تشمل مدينة إدلب ومعرة مصرين وتفتناز ورام حمدان، وعدة بلدات أخرى في ريف إدلب الشمالي، وكذلك بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوب دمشق.