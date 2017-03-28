فرار جماعي لعوائل قادة داعش من مدينة الرقة

مع تضييق #الخناق على #داعش في #الرقة ، هربت العشرات من عوائل #قادة وعناصر داعش #الأجانب من مدينة #الرقة إلى مناطق أخرى يسيطر عليها التنظيم بعد عملية عسكرية تنفذها قوات #سوريا_الديمقراطية تمكنت بها من محاصرة المدينة، وذلك بحسب #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، فر نحو 80 من قادة وعناصر داعش الأجانب مع عائلاتهم من الرقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن #الفارين انتقلوا على متن #زوارق عبر نهر #الفرات عبورا إلى الضفة الجنوبية للنهر، ثم توجهوا نحو الريف الجنوبي لمدينة الرقة.

وذلك بعد أكثر من أسبوعين على خروج نحو 300 عائلة من داعش وبعض العوائل السورية من مدينة الرقة، نحو مناطق أخرى يسيطر عليها داعش، كمدينة الميادين.

ورصد المرصد فرار تلك العوائل عبر #زوارق #مائية وعبارات نقلتهم من مدينة الرقة إلى الضفة الجنوبية لنهر الفرات.

ومن ثم توجهت باتجاهين متغايرين، حيث فر قسم منهم إلى محافظة دير الزور، والآخر انتقل إلى ريف حماة الشرقي.