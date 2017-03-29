الأمين العام للأمم المتحدة يزور مخيم الزعتري للاجئين

للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة زار #أنطونيو_غوتيريس #مخيم #الزعتري للاجئين #السوريين في جولة ميدانية التقى فيها العديد من اللاجئين.

وأكد #غوتيريس على أهمية دعم #الأردن كدولة مضيفة للاجئين. إضافة إلى تأكيده ضرورة نقل ملف معاناة اللاجئين السوريين إلى #القمة_العربية التي سيحضرها في البحر الميت.

وحط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحالـه في الأردن مستهلا زيارتَهُ بجولةٍ ميدانية في مخيم الزعتري، علماً أنه كان على تماس مباشر مع معاناة اللاجئين السّوريين لسنواتٍ بحكم تولـّيه رئاسة مفوضيةِ اللاجئين الأممية.

وستكون قضية اللاجئين على رأس أولوياتِه خلال حضورهِ القمة العربية في البحر الميت.