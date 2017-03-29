داعش يقصف مواقع عند سد الطبقة في سوريا

قال شاهد من رويترز إن تنظيم #داعش قصف مواقع تسيطر عليها #قوات_سوريا_الديمقراطية عند سد الطبقة على #نهر_الفرات اليوم الأربعاء، مما

استلزم إجلاء مهندسين كانوا يحاولون فتح قنوات لتصريف المياه في الموقع.

ولم يصب أحد في انفجارين على الأقل بعد إطلاق التنظيم النار من الطرف الجنوبي للسد الذي يسيطر عليه. ويعمل المهندسون على فتح قنوات لتخفيف ضغط المياه المتراكمة في السد.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف تدعمه #الولايات_المتحدة ويضم جماعات مسلحة من بينها وحدات #حماية_الشعب_الكردية ومقاتلون عرب، على الطرف الشمالي من السد الأسبوع الماضي.