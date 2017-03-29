سوريا.. اتفاق لإخلاء 4 بلدات محاصرة منذ سنتين

تم التوصل في وقت متأخر، الثلاثاء، إلى اتفاق لإخلاء أربع #بلدات #محاصرة منذ أكثر من عامين في #سوريا، بحسب ما أفاد #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه سيسمح لسكان #الزبداني و #مضايا المحاصرتين من قبل قوات النظام في ريف دمشق بالخروج منهما، في مقابل إجلاء سكان #الفوعة و #كفريا المواليتين للنظام والمحاصرتين من فصائل مقاتلة في محافظة إدلب (شمال غرب).

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنه تم التوصل إلى الاتفاق بمبادرة من #إيران الحليف الرئيسي للنظام السوري و #قطر التي تدعم المعارضة. وأشار إلى أن #الإسلاميين في شمال غربي #إدلب وقعوا الاتفاق.

وقال عبد الرحمن إن "عمليات الإجلاء لن تبدأ قبل 4 نيسان/أبريل. كما سيبدأ تطبيق وقف لإطلاق النار هذا الليل"، مشيراً إلى هدوء على الأرض.

وكانت الأمم المتحدة نددت مراراً بعدم وصول المساعدات إلى هذه المناطق، وحذرت في شباط/فبراير من أن نحو 60 ألف شخص في وضع خطير.