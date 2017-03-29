مفاوضات جنيف.. شبح الفشل يهدد المحادثات السورية

التقى نائب #وزير_الخارجية_الروسي #غينادي_غاتيلوف وفد #النظام_السوري بالتزامن مع لقاء آخر لوفد النظام مع #مندوب_إيران الدائم لدى #الأمم_المتحدة في #جنيف.

وعلى الجانب الآخر، كشف #نصر #الحريري رئيس وفد #المعارضة_السورية في مؤتمر صحافي أعقب لقاءهم بالمبعوث الأممي عن لقاء مرتقب سيعقد اليوم مع غاتيلوف ووفد المعارضة السورية، وأعرب الحريري عن أمله في أن تقوم #روسيا بالضغط على نظام #الأسد لإجباره على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال #محمد_صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية بجنيف، إن العملية السياسية متوقفة، متهما النظام بعدم الانخراط الجدي في المفاوضات.

واعتبر صبرا أن التقدم الذي تمت الإشارة إليه أمس لا يتعلق بالعملية السياسية بل بمضمون المباحثات التي تطرقت في العمق إلى #الإجراءات_الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري المؤقت وصلاحية إصداره من #هيئة_الحكم_الانتقالي.

وتريد #الأمم_المتحدة تغيير طريقة المحادثات، حيث تتجه نحو توحيد مواضيع النقاش بين مختلف الأطراف بعدما سمح #دي_ميستورا لكل وفد بمناقشة المواضيع التي يرونها أولوية.

وفد المعارضة وخلال اجتماعه الأخير مع مساعد المبعوث الأممي قال إنه تم التركيز على التدابير الأمنية التي ستمكن هيئة الحكم الانتقالي من العمل داخل #سوريا.

وقالت # المعارضة إنها لن تناقش #دستورا جديدا بل تريد التركيز على #مبادئ_دستورية أو #إعلان_دستوري لتشريع عمل هيئة الحكم الانتقالي.

وفد النظام بدوره وخلال اجتماعاته الأخيرة ناقش بند مكافحة الإرهاب، ثم الدستور، وتقدم بورقة للمبعوث الأممي تتضمن مبادئ لمناقشة الدستور بشكل صحيح.