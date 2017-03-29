مقتل مدير سد الفرات أثناء محاولة إصلاح الأضرار

أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية أن #مدير #سد_الفرات وعاملا فنيا لقيا حتفهما أثناء عمليات إصلاح الأضرار التي تعرض لها السد نتيجة المعارك مع تنظيم داعش.

وقتل حسن الخلف، مديـر محطة تحويل الرقة، والمهندس أحمد الحسين مسير أمور السد، وفراس الحسين جراء قصف طيران التحالف الدولي على محيط سد الفرات بالطبقة أثناء ذهابهم لعمل الصيانة داخل السد.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن عمليات #الإصلاح و #الصيانة مازالت مستمرة للسيطرة على تسرب #المياه داخل السد والحد من غمرها للتجهيزات.

وكانت التصريحات تضاربت بشأن مدى الضرر الذي تعرض له سد الفرات، ونفت قبل أيام قليلة متحدثة باسم قوات #سوريا_الديمقراطية وجود أي عطل أو ضرر في سد #الطبقة ، مضيفة أن المهندسين قاموا بعملية تحقق شاملة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تعليق العمليات العسكرية قرب #سد_الفرات في ريف #الرقة الغربي لأربع ساعات للسماح للفنيين بالدخول إلى السد غداة خروجه عن الخدمة نتيجة المعارك.

وتضاربت التحذيرات من خطر #انهيار سد الفرات نتيجة #المعارك وعمليات #القصف ، ففي حين نشر تنظيم #داعش صورا قال إنها تظهر #أضرارا كبيرة لحقت بالسد الذي خرج عن الخدمة نتيجة غارات التحالف الجوية، تنفي قوات سوريا الديمقراطية هذه الأنباء.

القوات التي تسيطر على أجزاء من السد وتخوض معارك ضد داعش لطرده من المنطقة تقول إنه لا يوجد #عطل أو ضرر بسد الفرات، وإنها سمحت للمهندسين بفحص عملياته بالكامل.

المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية قالت إن داعش ينشر شائعات بشأن انهيار السد لإثارة الذعر بين المدنيين.

ورغم تأكيدات مصادر ميدانية عدة بينها #المرصد_السوري بأن السد قد توقف فعلا عن العمل إلا أن عاملين ومهندسين سابقين في منشأة السد استبعدوا حدوث انهيار وشيك له حتى لو كانت الأنباء عن وقوع أضرار صحيحة.

وأكد #مهندس سابق في السد أن الخوف ينحصر في الأسباب التقنية والميكانيكية، لكن بنية السد متينة وتتحمل بعض الضربات المعقولة.

فيما اعتبر مهندس آخر أن #منسوب #المياه القادم من #تركيا يزيد الضغط على السد في ظل #انقطاع #الكهرباء وتعطل #المضخات ، محذرا من أن خطر وقوع أضرار كبيرة سيتعاظم إذا لم تقلص تركيا تدفق المياه من أراضيها.