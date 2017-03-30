أميركا: مصير بشار الأسد يقرره الشعب السوري

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون الخميس أن #الشعب_السوري سيقرر مستقبل رئيس النظام #بشار_الأسد.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش #أوغلو في #أنقرة "أعتقد أن وضع الرئيس الأسد على المدى البعيد سيقرره الشعب السوري".

في 2016 انطلقت محادثات دبلوماسية بإشراف الأمم المتحدة لحل #النزاع_السوري، لكنها عجزت في جولة تلو الأخرى عن إحراز تقدم بسبب الهوة الواسعة بين طرفي النزاع حول نقطتي الانتقال السياسي ومصير رئيس النظام بشار الأسد.

وحتى الآن لم تصدر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مؤشرات واضحة على انخراطها في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أسفرت منذ 6 سنوات عن مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتهجير حوالي 5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.

كما أنها لم تعلن رؤيتها للحل السياسي خصوصاً في ما يتعلق بمصير رئيس النظام الذي تطالب المعارضة برحيله.