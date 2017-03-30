نظام الأسد يقصف حي القابون الدمشقي بغاز الكلور السام

أصيب مدنيون بحالات #اختناق جراء #قصف مروحيات #النظام_السوري #حي_القابون الدمشقي ببراميل متفجرة تحوي #غاز_الكلور، وفق ناشطين.

وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة #المعارضة في ريف #دمشق لـ #قصف عنيف من قبل قوات الأسد بعد خسائره الكبيرة في محيط #حي_جوبر إذ تمكنت المعارضة من تدمير ثلاث #دبابات وقتل وجرح عدد من قواته، وفقاً لناشطين.

كما استهدفت قوات النظام، في وقت سابق من الشهر الحالي، #مستشفى_اللطامنة_العام في #حماة ببرميل متفجر يحوي #غاز_الكلور_السام، وفق مصادر طبية.

وأكدت المصادر مقتل طبيب وأحد النزلاء جراء #الغارة ونتيجة انتشار الغاز السام في غرف المستشفى، موضحة أن الإصابات تتم معالجتها حالياً في مستشفى باب الهوى.