جنيف.. اتفاق بين المعارضة وموسكو على تعزيز هدنة سوريا

اعتبر وفد #المعارضة_السورية في جنيف أن خرق وقف النار وتهجير #السوريين من بيوتهم هي حقيقة المحك والامتحان الرئيسي لـ #روسيا كضامن رئيسي في #المفاوضات.

كما اتفقت المعارضة السورية مع نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة تعزيز #الهدنة الهشة خلال لقاء على هامش #محادثات_جنيف.

لكن أجواء #المحادثات دفعت دبلوماسيين غربيين إلى التشكيك بالمفاوضات، حيث أبلغ مبعوث غربي رويترز أنه لا توجد بادرة فعلية لانفراجة كبيرة مع غياب مفاوضات فعلية.

وأشار المبعوث الغربي إلى أن المرحلة الحالية هي لعبة للحفاظ على استمرار المحادثات.

كما اعتبر غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الهدنة قائمة بشكل أو بآخر، ودعا غاتيلوف الأطراف الخارجية التي لها تأثير على الأرض لدعم ومشاركة تمديد الهدنة.

فيما أكد المتحدث باسم المعارضة سالم المسلط إبلاغ موسكو بعدم وجود خطوات عملية لوقف النار من قبل النظام، وتابع المسلط أن وفد المعارضة انتقل إلى جنيف لينخرط بشكل كامل وبجدية في المفاوضات وقطع خطوات نحو الأمام، لكنه لم يجد شريكاً فعلياً وملتزماً من قبل النظام.