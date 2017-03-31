أميركا تطالب بإدانة النظام السوري لعرقلته المساعدات

طالبت وزارة #الخارجية_الأميركية #مجلس_الأمن بإدانة #النظام_السوري وحلفائه لعرقلتهم عمليات إيصال #المواد_الغذائية والطبية الأساسية، بطريقة غير أخلاقية، وذلك لإجبار السكان على الاستسلام.

وجاء ذلك خلال إحاطة استمع إليها مجلس الأمن الدولي حول #الأزمة_السورية.

كما أكدت الخارجية أن استخدام #التجويع كسلاح من أسلحة #الحرب أمر لا يمكن تبريره، مطالبة دول المجلس و #المجتمع_الدولي بالعمل معاً لوقف هذه الإساءات على الفور.

من جهة أخرى، ناشد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات #الهلال_الأحمر و #الصليب_الأحمر، الحاج أمادو سي، جميع الأطراف المتحاربة في #سوريا بوقف #القتال من أجل السماح للمنظمات الدولية بإيصال #المساعدات للمدنيين المتضررين، والعمل على #إعادة إعمار #البنى_التحتية، بعد أكثر من ستة أعوام من القتال، وذلك قبيل مؤتمر دولي من المقرر أن تستضيفه #بروكسل الأسبوع القادم حول إعادة الإعمار في سوريا.