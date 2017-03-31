الحريري: لن نتنازل عن سوريا متعددة بدون طغيان أو تطرف

قال رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية بمفاوضات #جنيف #نصر_الحريري بأنهم لن يتنازلوا عن #سوريا المتعددة بدون #طغيان أو تطرف.

وقال الحريري أنهم ناقشوا الإجراءات الانتخابية التي يفترض ان تتم بنهاية المرحلة الانتقالية كما قدمنا رؤيتنا حول #الانتقال_السياسي لدي ميستورا.

كما قال: هدفنا تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ولم نجد بعد شريكا في #المفاوضات.

واختتمت اليوم في #جنيف جولة #مفاوضات السلام حول #سوريا وسط توقعات بعدم إحراز أي تقدم ملموس، حيث يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا الوفود المشاركة في المفاوضات.

وذكرت مصادر لـ"العربية" أنه لن يكون هناك تمديد لهذه الجولة.

ويأتي هذا في حين أعلن #المجلس_الوطني_الكردي_السوري تعليق مشاركته في الجولة الحالية التي تُعقد في جنيف كجزء من فريق #الهيئة_العليا_للمفاوضات.

وكانت السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة، نيكي هيلي، قد قالت، الخميس، إن واشنطن لم تعد تركز على إسقاط رئيس النظام السوري، بشار #الأسد، وتسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء الحرب في سوريا، لكن #المعارضة_السورية ردت على ذلك رافضة أي دور للأسد.

وصرحت هيلي للصحافيين: "يختار المرء المعركة التي يريد خوضها.. وعندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أنه يتعلق بتغيير الأولويات، وأولويتنا لم تعد التركيز على إخراج الأسد" من السلطة.