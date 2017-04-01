أطباء بلا حدود: النظام نفذ غارات بالكيمياوي على حماة

أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن لديها أدلة على استخدام #النظام سلاحاً كيمياوياً في قصف له، استهدف السبت الماضي أحد المستشفيات التابعة للمنظمة الدولية في حي اللطامة بمحافظة #حماة.

وفي سياق متصل، انسحبت #فصائل_المعارضة من المناطق التي كانت سيطرت عليها في #ريف_حماة الشمالي وهي خطاب والمجدل والشير.

وبحسب ما أفادت مصادر في #الجيش_الحر فإن استعادة النظام لتلك المناطق جاءت بفضل استقدام النظام #ميليشيات من #حزب_الله و #إيران من المناطق الشمالية والجنوبية إلى حماة لمساعدته في القتال على الأرض.

هذا وأفاد ناشطون أن النظام اعتمد في هجومه المعاكس بحماة على تكثيف غاراته الجوية واستخدام مواد سامة، وتحديداً #غاز_الكلور و #الفوسفور_العضوي.