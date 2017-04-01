أنباء عن نية واشنطن دمج فصائل المعارضة السورية المعتدلة

يبرز #خلاف تركي أميركي حول التنسيق لبدء العمليات مع اقتراب موعد انطلاق #معركة #الرقة، معقل تنظيم #داعش في #سوريا.

وذكرت صحيفة الحياة في تقرير لها أن #الولايات_المتحدة أصدرت أوامر لـ #دمج #الفصائل_السورية_المعتدلة في كيان واحد، كخطوة لـ #محاربة #التنظيمات_المتطرفة كـ #هيئة_تحرير_الشام وتنظيم #داعش.

وعلى صعيد آخر، أعلن #الجيش_التركي أنه سيبقي وجوده العسكري شمال سوريا رغم انتهاء عملية #درع_الفرات التي بدأها آب/أغسطس العام الماضي، معللاً ذلك بأنه لحماية أمن البلاد القومي، ولمنع قيام كيانات غير مرغوب فيها.

كما ترغب السلطات التركية في #التعاون مع حلفائها على الأراضي السورية لاستعادة السيطرة على الرقة، بشرط إبعاد #وحدات_حماية_الشعب_الكردي، التي تصنفها أنقرة #منظمة_إرهابية، حيث أفاد تقرير الصحيفة بأن الجانب التركي أبلغ حلفاء أنقرة الاستعداد لشن #الهجوم_العسكري على الرقة، لكن استبعاد وحدات حماية الشعب الكردي يبدو أمراً غير مقبول من قبل حليفتها، الولايات المتحدة، حيث تصر واشنطن أن تلعب الوحدات الكردية دوراً رئيسياً في المعركة المرتقبة، وفقاً للصحيفة.