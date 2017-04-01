التحالف الدولي: غاراتنا قتلت بالخطأ 229 مدنياً

أفادت قيادة التحالف الدولي ضد #تنظيم_داعش في بيان، السبت، أن التحالف تسبب "على الأرجح" بمقتل 229 مدنياً منذ بدء هجومه في 2014.

ولا تشمل هذه المعطيات عشرات الضحايا الذين سقطوا بعد سلسلة #ضربات للتحالف، خصوصاً في 17 آذار/مارس استهدفت الشطر الغربي من مدينة #الموصل في العراق.

وأورد بيان قيادة #التحالف أنه حتى نهاية شباط/فبراير الفائت، قتل 229 مدنيا "على الأرجح" وفي "شكل غير متعمد" منذ آب/أغسطس 2014 في عمليات للتحالف الذي يتألف من دول عدة وتقوده #الولايات_المتحدة.

وخلال تلك الفترة، شن التحالف 42 ألفاً و89 عملية قصف في #سوريا و#العراق ضد تنظيم داعش.

وأوضحت القيادة أن 43 حادثاً وقعت في العراق وسوريا لا تزال موضع #تحقيق لتحديد عدد الضحايا والمسؤولية المحتملة للتحالف.

وسبق أن أعلن محافظ الموصل نوفل حمادي أن "أكثر من 130 مدنياً" قتلوا في قصف استمر أياماً عدة على حي الجديدة في غرب #الموصل في إطار إسناد جوي للقوات العراقية التي تشن هجوماً منذ تشرين الثاني/نوفمبر لاستعادة المدينة.

وأقر الجنرال الأميركي ستيفن #تاونسند الثلاثاء بأن التحالف "أدى دوراً على الأرجح" في مقتل هؤلاء المدنيين، لكنه نبه إلى أن عوامل أخرى قد تفسر انهيار المبنى الذي كان فيه #المدنيون.