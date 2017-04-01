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النظام السوري يستعيد السيطرة على غالبية حماة

المصدر: دبي - قناة العربية
جانب من الدمار في حماة (أرشيفية)
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استعادت قوات #النظام_السوري السيطرة على غالبية المناطق التي خسرتها في محافظة #حماة وسط البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستعادة النظام 16 قرية وبلدة، إضافة لاستقدام #تعزيزات_عسكرية كبيرة، وتلقيها دعماً جوياً روسياً.

كما أشار إلى أنه لم يبق مع #فصائل_المعارضة سوى خمس مناطق سيطرت عليها مؤخراً.

ونقل المرصد أن #معارك حماة أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، ونجم عن القصف الجوي #إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات #اختناق.

من جانبها، أكدت منظمة #أطباء_بلا_حدود أن #قنبلة ألقتها مروحية انفجرت عند مدخل #مستشفى_اللطامنة، متهمة النظام باستعمال #أسلحة_كيمياوية في المعارك.

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