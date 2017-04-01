النظام يجهز لتهجير دفعة ثالثة من أهالي حي الوعر

أفاد #المرصد_ السوري_لحقوق_الإنسان بأن #النظام_السوري يستعد لبدء تهجير الدفعة الثالثة من المقاتلين وعوائلهم والمدنيين من حي #الوعر المحاصر حيث أكدت المصادر أن هذه الدفعة سيتم تهجيرها نحو محافظة #إدلب بعد أن خرجت أول دفعتين نحو منطقة #جرابلس التي تسيطر عليها قوات عملية درع الفرات.

وسماح النظام بعودة الحياة للمدينة بفتح محلاتها التجارية لتوفر بعضا من المواد الغذائية إلى جانب فتح معبر المهندسين لم تغير شيئا من الواقع المأساوي لأهالي المدينة بيد أنها لقمات مشروطة بتهجير مرتقب.

وبعد تهجير أول دفعتين نحو منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي بحسب اتفاق التهجير السوري الجديد بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية ها هو النظام يستعد لتهجير الدفعة الثالثة نحو محافظة إدلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وينذر حال بعض أهالي حي الوعر المهجرين قسريا في مدينة جرابلس وبحسب منظمات إنسانية ببوادر أزمة إنسانية خانقة في ظل عيشهم في خيام لا تقي ساكنيها حرا ولا بردا وانعدام ابسط مقومات الحياة في الوقت الذي لم يتسنَّ للبعض الآخر الحصول على خيمة عوضا عن وطنهم الضائع.