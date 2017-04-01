نصر الحريري: لا حل سياسياً في سوريا من دون الأميركيين

اتهم رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري النظام وحلفاءه باتباع سياسة ممنهجة للسيطرة على مناطق غرب العاصمة دمشق، محذرا مما وصفه بمشروع تحلم به إيران منذ أكثر من قرن وتحركه نزعات طائفية. الحريري قال إن إيران ترتكب جرائم حرب في غرب دمشق لأسباب مذهبية.

كما استبعد الحريري خلال مقابلة مع #قناة_الحدث إمكانية التوصل إلى #حل_سياسي بدون مشاركة #الأميركيين.

فيما أكد #البيت_الأبيض أن إزاحة الأسد لم تعد أولوية في إدارة ترمب وقال المتحدث باسم البيت الأبيض #شون_سبايسر إن هناك واقعا سياسيا جديدا على الإدارة الأميركية التعامل معه.

وقال شون سبايسر "فيما يتعلق بالأسد، يوجد واقع سياسي علينا أن نقبله فيما يخص موقفنا الآن. أمامنا فرصة وينبغي أن نركز الآن على هزيمة تنظيم #داعش وأن الولايات المتحدة لديها أولويات راسخة في سوريا والعراق وأوضحنا أن مكافحة الإرهاب، وبصفة خاصة هزيمة داعش تأتي في مقدمة تلك الأولويات.